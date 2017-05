Granarolo acquisisce il 50,01% dell’ellenica Quality Brands International

Granarolo acquisisce il 50,01% di Quality Brands International, un importante e storico distributore di prodotti diary europei in Grecia. L’acquisizione consentirà a Granarolo di consolidare la propria presenza nella penisola ellenica, un mercato nel quale il Gruppo opera da 10 anni attraverso QBI, commercializzando i prodotti Granarolo, leader fra i prodotti lattiero caseari italiani in Grecia. QBI ha chiuso il 2016 con un fatturato di 20,2 milioni di Euro.

“Pur essendo presente in oltre 62 paesi del mondo, l’Europa rappresenta il mercato di sbocco d’elezione del Gruppo Granarolo. Il mercato greco è particolarmente significativo avendo uno dei più alti consumi pro capite di formaggi d’Europa – ha commentato Gianpiero Calzolari, presidente del Gruppo Granarolo. In QBI abbiamo trovato un distributore importante, conosciuto perché lavora da tempo con il nostro Gruppo, nella famiglia Panteliadis (attuale socio di maggioranza) un partner focalizzato sui prodotti diary in Grecia e che ha consolidati rapporti con le principali catene greche. Ci siamo dati un obiettivo comune: raggiungere i 23 milioni di Euro di fatturato nel 2017. Attraverso QBI veicoleremo i nostri migliori prodotti Made in Italy in Grecia.”

"Questo accordo strategico – dichiara Stefanos Panteliadis, presidente di QBI SA e della società Epirus SA, uno dei più significativi produttori di feta greca – è una conferma dell’importanza che attribuiamo alle cooperazioni internazionali. I vantaggi del nostro accordo con Granarolo non sono limitati a rafforzare in modo significativo QBI come operatore nel mercato dei formaggi in Grecia, nei Balcani e a Cipro, ma anche a dare un ulteriore impulso ai prodotti Epiros, attraverso la rete internazionale di Granarolo, diffusa in oltre 20 paesi dove non abbiamo, attualmente, alcuna presenza. Va anche rilevato – aggiunge Panteliadis– che questo investimento rappresenta un messaggio di fiducia crescente nelle prospettive a lungo termine del mercato greco. Siamo felici di aver raggiunto questo accordo".