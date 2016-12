Granarolo: fitto il calendario delle fiere internazionali per il 2017

Granarolo parteciperà con le proprie eccellenze alimentari alle più rilevanti fiere internazionali nel settore agroalimentare in programma nel 2017 in Asia, nelle Americhe, Australia e Europa.

La partecipazione alle maggiori fiere internazionali si inserisce nel piano di sviluppo commerciale a supporto del processo di internazionalizzazione del Gruppo, con l’obiettivo di presentare i propri prodotti, rispondendo anche alle esigenze dei mercati internazionali sempre più caratterizzati dalla ricerca di elevati standard di sicurezza, di qualità e di genuinità dei prodotti alimentari Made in Italy.

Verranno anche presentate alcune novità del portafoglio Granarolo legate ai nuovi trend di consumo come la gamma gluten free. La strategia del Gruppo è di creare una piattaforma completa di “Italian healthy food” che risponda alle importanti nuove esigenze dei consumatori anche internazionali: dairy free, vegetarian, vegan e gluten free.

Granarolo parteciperà ai saloni internazionali con uno stand dedicato alla vasta gamma di prodotti tra cui la gamma completa di latte per i mercati internazionali, il latte per l’Infanzia Granarolo, il nuovo Mascarpone Long Life, la nuova linea di Mozzarella italiana surgelata, Yomo e Yomino, l’Autentico Gelato Italiano Granarolo.

Sarà presente inoltre l’”italian healthy food”, che comprende quattro gamme: Granarolo 100% Vegetale, una gamma completa di prodotti realizzati utilizzando solo soia, riso, nocciole e mandorle italiane, senza OGM, con bevande vegetali, alternative vegetali allo yogurt, condimenti vegetali, gelati, la gastronomia vegetale a base di burger, piatti pronti, seitan e tofu al naturale in versione fresca, congelata e a lunga conservazione per tutti i mercati esteri; la gamma completa Granarolo Accadì, prodotti a ridotto contenuto di lattosio (inferiore allo 0,01%); gli snack a base di formaggio senza glutine e senza lattosio; i panificati senza glutine.

Non mancheranno i formaggi duri DOP e le specialità della tradizione italiana, di cui Granarolo vanta ben 12 DOP nel proprio portfolio, eccellenze come Grana Padano DOP, Parmigiano Reggiano DOP, Pecorino Sardo DOP e Pecorino Romano DOP, Gorgonzola DOP, Caciocavallo Silano DOP. Saranno presenti anche i formaggi freschi italiani, come la mozzarella di Bufala DOP, il mascarpone e la ricotta, e gli ingredienti per le ricette della cucina italiana, la panna e la besciamella a lunga conservazione.

Sui mercati internazionali sarà presentata, infine, la gamma di specialità gastronomiche italiane, frutto di recenti acquisizioni: il Prosciutto di Parma DOP, la Pasta Granarolo, l’Aceto Balsamico IGP e DOP Giacobazzi e la linea di gastronomia italiana del brand Ghiotti, un ampio ventaglio di prodotti nostrani per l’estero, tra cui olive, passata e acciughe.