Granarolo introduce Workplace by Facebook, la piattaforma di comunicazione studiata per il mondo del lavoro e già utilizzata, nel mondo, da oltre 14.000 aziende.

"Abbiamo introdotto Workplace by Facebook a maggio per comunicare in maniera più efficace con le nostre risorse in Italia dove è concentrata la nostra produzione (17 sono gli stabilimenti) e nel resto del mondo dove abbiamo molti distributori, società controllate che a tutti gli effetti sono parte del nostro Gruppo - ha commentato il presidente Gianpiero Calzolari. Il nuovo strumento, profondamente innovativo, promuove un'efficace collaborazione e un forte senso di appartenenza aziendale, sia delle risorse in produzione, sia delle risorse che operano all’estero, rendendo la comunicazione interna digitale, semplice, pervasiva e bidirezionale.”

Lo strumento, facile da adottare, offre molte funzionalità simili a Facebook - News Feed, Gruppi e Chat - ma di taglio 'enterprise', che consentono, anche al personale non dotato di utenza aziendale, di accedere in tempo reale a tutte le informazioni condivise (notizie aziendali, procedure, ma anche video live streaming). Ciò permette di creare una vera e propria community aziendale, con un maggior senso di appartenenza e in grado di seguire progetti, anche trasversali, in modo più efficiente e produttivo rispetto, ad esempio, all’utilizzo di strumenti di comunicazioni tradizionali. L’accesso è possibile, in massima sicurezza, sia da pc sia in mobilità, grazie ad un’app dedicata.

“Grazie al supporto di un partner come Revevol, Granarolo ha introdotto la piattaforma in meno di tre settimane e in pochi giorni dalla partenza ha visto un tasso adozione superiore al 50%, con l’obiettivo di estendere l’utilizzo della piattaforma a tutti i 2.800 dipendenti del Gruppo - ha aggiunto Luca Colombo, country manager di Facebook Italia. Workplace by Facebook consente di sviluppare una comunicazione interna a due vie, dando a tutti i dipendenti la possibilità di fare sentire la propria voce e creando connessioni reali tra le persone, non organigrammi. Si tratta di uno strumento innovativo particolarmente indicato a realtà con un’estesa distribuzione territoriale nazionale e internazionale, che rivoluzionerà il modo di collaborare permettendo di lavorare in modo ancora più efficiente.”