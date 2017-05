Granarolo realizza due nuovi siti web

Granarolo lancia i due nuovi siti, Pastificio Granarolo (www.pastificiogranarolo.it) e I Maestri del Latte (www.imaestridellatte.it).

Completamente rinnovato nella veste grafica e nella user experience, il sito del Pastificio Granarolo è semplice e intuitivo, pensato e progettato per esprimere anche sul digital quella tradizione che è da sempre elemento distintivo del marchio, attraverso un look & feel minimal che mette al centro e valorizza il prodotto nudo, accompagnando le immagini con tutte le informazioni utili di carattere pratico: ingredienti, dichiarazioni nutrizionali, modalità di conservazione e di smaltimento, tempi di cottura. Ampio spazio, con sezioni apposite, per la storia dell’azienda, qualità e sicurezza alimentare con un focus sulle certificazioni e una sezione apposita dedicata alle ricette, sviluppate in collaborazione con la foodblogger Erika Brugugnoli, con gustose preparazioni che valorizzano sia la pasta di semola che quella all’uovo.

A I Maestri del Latte, il sub-brand di Granarolo rivolto al banco taglio, è dedicata una single page, per una rapida e semplice fruizione, alla scoperta dei marchi e delle loro tipicità. Oltre alla panoramica sul ventaglio di prodotti, il sito segnala, in un’apposita sezione, i luoghi di produzione delle tipicità dei Maestri del Latte: Sardegna, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, per offrire un viaggio alla scoperta dei nostri territori. Il brand nasce con l’obiettivo di realizzare una casa comune per le eccellenze della tradizione casearia Made in Italy. Oggi il Gruppo presenta un’offerta davvero completa, incluse numerose DOP.

In linea con i trend più attuali e con i criteri aggiornati di accessibilità e contribuire ad accrescere il profilo e la presenza digital di prodotti e brand di qualità del Gruppo, i due siti, sono stati progettati e sviluppati in modalità “Responsive”, un approccio finalizzato all’ottimizzazione della fruizione delle due piattaforme su smartphone e tablet, grazie all’utilizzo di interfacce predisposte per essere automaticamente adattabili alle diverse tipologie di device.