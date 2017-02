Granarolo smobilizza oltre 100.000 prosciutti di Parma e fa cassa

Il gruppo cartolarizza uno stock di Stabilimenti Gennari con Crédit Agricole per un valore di 10 milioni di euro

Nella sua corsa all'internazionalizzazione progressiva, Granarolo sperimenta in ambito finanziario una soluzione che potrà essere un benchmark per l’intero settore dell'eccellenza agroalimentare. Con Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e Crédit Agricole Cariparma la cooperativa mette a segno un’operazione del valore di 10 milioni di euro per lo smobilizzo dello stock di oltre 100 mila Prosciutti di Parma DOP, con differenti livelli di stagionatura, stock che fa riferimento a una delle controllate di Granarolo, Stabilimenti Gennari.

L’operazione, del valore di 10 milioni di euro, prevede lo smobilizzo dello stock di oltre 100 mila Prosciutti di Parma degli Stabilimenti Gennari, società detenuta al 100% dal Gruppo Granarolo

“L'operazione è funzionale ai piani di sviluppo nazionali e internazionali del Gruppo e in futuro potrà sostenere i piani di crescita dell’intero settore enogastronomico italiano che soffre del blocco di grandi capitali a magazzino”, ha commentato Gianpiero Calzolari, Presidente del Gruppo Granarolo. La soluzione innovativa permette infatti a Granarolo di ottimizzare la propria struttura finanziaria in vista di nuove operazioni di acquisizione. Per uscire dalle difficoltà legate ai mercati del latte, Granarolo da tempo punta sulla valorizzazione dei formaggi stagionati, sull'ampliamento del portfolio prodotti vegetali e sulla presenza nei mercati esteri (anche lontani, come quello neozelandese) con una piattaforma di eccellenze alimentari ampia. Sia a controllo diretto (tramite acquisizioni mirate), sia con produzioni a marchio (co-packing), sia in partnership. L'obiettivo è di arrivare rapidamente al 45% di giro d'affari realizzato con l'export: dal 2015 è stata superata la soglia del miliardo di euro.

Il Gruppo Crédit Agricole Italia, attraverso una società non finanziaria interamente detenuta, è il soggetto proprietario dello stock di prodotti smobilizzati, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank Milan Branch agisce in qualità di Structuring Bank e di Agente di calcolo.