Gruppo Batra firma un contratto di licenza esclusiva per Sergio Tacchini

Il gruppo Batra e Sergio Tacchini hanno siglato un nuovo contratto di licenza esclusiva per il Regno Unito e EIRE. La licenza riguarda l’abbigliamento e gli accessori e concede i diritti esclusivi limitati alla fabbricazione e alla vendita dei prodotti a importanti gruppi retail, fra cui JD Sports Fashion plc, all’interno dei suddetti mercati approvati per i prodotti appartenenti ai settori Sport, Leisure e Heritage.

“Questa licenza esclusiva aumenterà la forza strategica del portfolio del nostro gruppo, offrendo ai nostri clienti una scelta ancora più ampia - ha dichiarato Rajiv Batra, presidente esecutivo del gruppo Batra. È un grande piacere aggiungere il marchio Sergio Tacchini al nostro portfolio già di per sé solido, che comprende marchi di fama mondiale”.

“Siamo entusiasti perché questa nuova licenza ci ha permesso di fare un ulteriore passo avanti in Europa, espandendoci in nuove aree geografiche – ha affermato Patrizia Bolzoni, direttore generale di Wintex Italia, che gestisce il marchio Sergio Tacchini - e anche per la collaborazione con JD e con Batra, che è già nostro fornitore per la collezione Heritage. Questo accordo è una conferma della passione del Regno Unito per il nostro marchio, che risale agli anni ’80. Amore corrisposto, s’intende!”