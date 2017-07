Gruppo Campari vende i brand Carolans e Irish Mist

Gruppo Campari annuncia di aver siglato un accordo per la cessione dei brand Carolans e Irish Mist a Heaven Hill Brands, tramite la vendita del 100% del capitale sociale della società interamente controllata TJ Carolan & Son Ltd.

Il corrispettivo dell’operazione è pari a USD 165,0 milioni (€ 141,7 milioni al tasso di cambio corrente). Il business ceduto comprende i marchi Carolans Irish Cream e Irish Mist (Irish Mist Liqueur e Irish Mist Whiskey), il magazzino e asset produttivi.

“La vendita di Carolans e Irish Mist rappresenta la più grande cessione di brand completata dal Gruppo – spiega Bob Kunze-Concewitz, chief executive officer-Gruppo Campari. Siamo molto lieti di firmare questo accordo con Heaven Hill, una primaria azienda di spirit negli Stati Uniti e un fit perfetto per Carolans e Irish Mist. Con questo accordo, continuiamo a razionalizzare il nostro portafoglio non strategico e aumentare il focus sui marchi spirit prioritari, in particolare negli Stati Uniti, mercato chiave e principale area geografica del Gruppo. Inoltre, grazie a questa cessione, possiamo accelerare ulteriormente la riduzione del nostro indebitamento finanziario. Dall'inizio del 2016 abbiamo ceduto attività non strategiche per un valore complessivo di circa € 260 milioni.”

“Siamo lieti di aver lavorato con Gruppo Campari su questa acquisizione – afferma Max L. Shapira, presidente di Heaven Hill Brands. Carolans e Irish Mist sono brand storici di grande importanza e fortemente complementari al nostro ampio portafoglio di marchi leader. Siamo fiduciosi di continuare a costruire sul forte successo che questi brand hanno conseguito negli Stati Uniti e nei mercati internazionali.”

Nell’anno fiscale terminante il 31 dicembre 2016 Carolans e Irish Mist hanno registrato vendite nette totali pari a € 34,0 milioni e un margine di contribuzione (margine lordo dopo le spese per pubblicità e promozioni) pari a € 16,3 milioni. Le vendite dei brand rappresentano circa il 2% delle vendite totali di Gruppo Campari nell’anno 2016. Gli stati Uniti sono il mercato principale per i brand, con un peso pari al 70% delle vendite nell’anno 2016. Il controvalore totale dell’operazione corrisponde a un multiplo di circa 9 volte il margine di contribuzione.

Il closing dell’operazione è previsto in data 1 agosto 2017.

Nell’ambito della transazione e con efficacia a partire dalla data del closing, è stato stipulato anche un accordo di distribuzione esclusivo pluriennale, in base al quale Gruppo Campari continuerà a distribuire Carolans e Irish Mist nei mercati internazionali al di fuori degli Stati Uniti.