Gruppo Miroglio avvia il restyling della rete

Gruppo Miroglio lancia per Miroglio Fashion il piano 300 in 300 per il rinnovamento di 300 punti di vendita su tutto il territorio nazionale in 300 giorni

Gli oltre 300 punti di vendita su tutto il territorio nazionale del Gruppo Miroglio, operativo con otto brand da Motivi e Oltre a Elena Mirò, Fiorella Rubino, Caractère, Diana Gallesi, Luisa Viola e Per Te by Krizia, saranno oggetto, nel corso del 2017, di un’operazione di restyling e di un piano di sviluppo che prevede nuove aperture. L’investimento complessivo è pari a 15 milioni di euro.

Il piano, che sarà concluso in 300 giorni, riguarda anche i punti di vendita del Gruppo negli altri Paesi europei: saranno rinnovati tre store in Francia, tra cui il negozio Elena Mirò a Parigi che sarà ampliato, sette punti di vendita Elena Mirò in Spagna, e tre strutture Motivi, in Russia. Inoltre è prevista l’apertura di Motivi a Brasov, in Romania.

“Questo piano straordinario di investimenti per valorizzare la nostra rete di negozi si inserisce nella più ampia strategia di rilancio di Miroglio Fashion – chiosa Hans Hoegstedt, nuovo Ad di Miroglio Fashion - In un mercato molto dinamico che va sempre più verso la massificazione,

come quello della moda, è fondamentale saper essere sempre più vicini, sia online che offline, ai desideri delle clienti, e riuscire ad offrire loro un’esperienza nei negozi sempre più distintiva e personalizzata, unica per ogni marchio. Pensiamo sia questa la ricetta vincente, per un’azienda storica della moda italiana come Miroglio, per continuare a operare con successo nel mercato italiano ed internazionale”.

Gruppo Miroglio. Opera dal 1947 nei settori del tessile e della moda. È presente in 34 paesi con 49 società operative e 3 insediamenti produttivi. Nel 2015 i ricavi consolidati del Gruppo Miroglio ammontano a 645 milioni di euro.