Workplace è la versione business di Facebook

Una piattaforma dedicata alla comunicazione interna aziendale, che consente di fare team building e migliorare le dinamiche di lavoro

Si chiama Workplace la piattaforma di collaborazione aziendale ideata recentemente da Facebook per facilitare la comunicazione interna. Concepita come versione business del social, è intuitiva e consente di effettuare le medesime azioni: condivisione di informazioni e file, creazione di gruppi per specifici progetti di lavoro, pianificazione di eventi, messaggistica e così via.

Ad adottare lo strumento Workplace è stato ad esempio Gruppo Miroglio, azienda del settore abbigliamento e tessile. "Per me è anche un modo di sentire il polso dell’azienda, vedere i vari team, gruppi di lavoro interagire tra di loro, stimolarsi, sfidarsi, attraverso le centinaia di post su rete. Un modo innovativo e più efficiente di lavorare. Così facendo, si costruisce una sorta di grande intelligenza collettiva", sottolinea Hans Hoegstedt, amministratore delegato di Miroglio Fashion.

Workplace offre infatti gruppi di lavoro tematici in cui ogni dipendente può portare il proprio contributo in modo orizzontale, senza gerarchie o livelli. L'idea è che le dinamiche di interazione veloci e destrutturate spingano ogni utente a condividere la parte più innovativa e positiva dei propri progetti, generando un effetto virtuoso.