Gruppo Sodalis rinnova la comunicazione di Strep

È on air fino al 3 agosto la nuova campagna stampa per le strisce depilatorie Strep, che con ironia e visual d'impatto racconta alle donne l'efficacia del prodotto. Uno step pubblicitario che rientra in un percorso più ampio portato avanti da Gruppo Sodalis per rinnovare la comunicazione di alcuni dei suoi brand più importanti.

Ad accompagnare il restyling del marketing è la sede milanese dell’agenzia Armando Testa. L'adv pianificato sui principali magazine che si rivolgono al target rappresenta un panda femmina "vamp" in uscita dal letargo con due splendide gambe depilate.

Il claim "è ora di togliersi la pelliccia" gioca con leggerezza sul binomio uomo-animale, celebrando l'arrivo della stagione primaverile-estiva.

Credits:

Agenzia: Armando Testa

Direzione creativa: Erik Ravelo

Art Director: Ilaria Accornero

Copywriter: Andrea Dell’Osa

Client Service Director: Tiziana Perotti