Gruppo VéGé: 4 milioni di euro in comunicazione

Due nuove campagne stampa per l'ultimo trimestre, basate su un format pubblicitario che rassicura su impegno e qualità

Gli investimenti di Gruppo VéGé in comunicazione per il 2017 raggiungono i 4 milioni di euro. Oltre alla campagna affissioni protagonista per tre periodi da luglio ad ottobre, infatti, per l'ultimo trimestre l'azienda punta su due campagne stampa basate su un nuovo format pubblicitario, che affiancheranno l’iniziativa nazionale Noi amiamo la scuola.

La prima delle due nuove campagne stampa, declinata su 3 soggetti, intende presentare Gruppo VéGé, aumentandone la brand awareness, e a porre l’accento sulle sue competenze in termini di conoscenza di gusti ed esigenze degli italiani. La seconda campagna stampa avrà invece come soggetto i prodotti a marchio del distributore, con focus sulla qualità e la convenienza quotidiane.

“Sotto il profilo della comunicazione, l’ultimo trimestre del 2017 rappresenta un rush finale impegnativo ed allo stesso tempo esaltante, coronamento di un anno che è corso via veloce e che sempre più nettamente si profila di ulteriore crescita per Gruppo VéGé e per le imprese socie”, commenta Mauro De Feudis, responsabile comunicazione dell'azienda.