Gustavoo, il nuovo motore di ricerca del cibo

La start up Gustavoo è un marketplace di eccellenze artigianali che mette al centro del progetto i piccoli produttori locali italiani

È dedicato ai prodotti enogastronomici online, Gustavoo, un nuovo motore di ricerca del cibo, nato a Genova dall'idea di un gruppo di giovani appassionati di enogastronomia.

Gustavoo propone all'utente finale di essere attore consapevole delle proprie scelte, e lo fa accompagnandolo all'interno del sito alla scoperta dei prodotti tipici di ogni regione, facendogli conoscere ogni singolo artigiano attraverso la più antica forma di persuasione: la narrazione.

All'interno del portale infatti ciascun produttore dispone di una vetrina online, un autentico “banchetto al mercato”, uno spazio con immagini e testi descrittivi di ciascun prodotto in vendita, oltre ad una scheda informativa dell'azienda e un video in cui il produttore si racconta, spaziando dalla genesi della sua passione alle modalità in cui vengono realizzati i prodotti.

Ciascun consumatore potrà confrontare i prezzi, accedere a promozioni e sconti, effettuare una ricerca per area geografica o per categoria di prodotto, e soprattutto conoscere, vedere il volto e ascoltare la voce di chi produce il cibo che metterà in tavola.