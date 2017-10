Gustoso: l’agroalimentare siciliano punta sugli Usa

Il progetto sarà avviato a gennaio: sugli scaffali di 500 store statunitensi arriveranno le referenze siciliane per la prima fase di test

Dodici aziende siciliane partono alla volta degli Stati Uniti con l’obiettivo di conquistare gli scaffali della grande distribuzione a stelle e strisce. Sotto un unico brand, Gustoso Sicilian Food Excellence, ideato da Daniele Cipollina, nasce la nuova rete d’impresa che racchiude importanti aziende del settore food siciliane. Gli obiettivi sono ambiziosi: nel 2018 il mercato di riferimento sarà quello del Nord America e mentre dal 2019 verrà strutturata la commercializzazione di Gustoso in UK e sarà allo studio il possibile ingresso nel mercato cinese. Il volume di affari previsto per i primi 24 mesi di attività, come da piano industriale, è di 25 milioni di dollari. La prima tappa della road map vedrà il posizionamento di circa 30 linee di prodotto nelle insegne Albertons, Walmart e Sam’s Club; l’obiettivo è di avviare un test sui prodotti presso i loro oltre 500 punti di vendita, attraverso accordi di collaborazione con i più importanti distributori americani (Reese Group, Kreative Group). Inoltre, Vitale Wine Distribution si occuperà della logistica e della distribuzione commerciale di tutti i vini e liquori a marchio Gustoso.

Molini Riggi, Birrificio Bruno Ribadi, Made Fruit, Marullo srl, Azienda Vitivinicola Tonnino, Gustibus Alimentari, Miscela D’Oro, Asaro, Pannitteri, Valle del Dittaino, Olive di Sicilia e Gustoso Export Promotion Italia sono le aziende che attualmente hanno aderito al progetto Gustoso, presentato a Palermo durante un incontro dal titolo La Sicilia Way dell’agro-alimentare: sogno o prossima realtà?.

Due le caratteristiche che ne hanno determinato la scelta: “La qualità e la quantità – spiega Paolo Internicola, Ceo di Gustoso – Per vendere nel mercato americano devi essere capace di espandere il prodotto in tempi brevi mantenendo livelli qualitativi alti”. Il via ufficiale a gennaio con i 500 negozi coinvolti. “A metà 2018 – aggiunge - andremo a regime con 10.000 strutture e aumenteremo anche le referenze proposte”. In rappresentanza della rete Gustoso è intervenuto all’incontro palermitano Antonino Grippaldi, presidente della società cooperativa agricola Valle del Dittaino. “Le 12 aziende – sottolinea - rappresentano l’intero scenario agroindustriale siciliano che spazia dalla torrefazione ai sughi pronti, dai prodotti ittici a quelli dolciari fino ai prodotti panificati come nel nostro caso. Gli articoli della Val Dittaino hanno una shelf life di 180 giorni o addirittura di un anno. Fare rete per noi è la chiave vincente: ci aiuta a essere maggiormente competitivi”.

Lo conferma Daniele Cipollina che dice: “Con Gustoso le aziende

coinvolte condividono la stessa idea di approccio al mercato, potendo beneficiare di economie di scala. La rete diventa quindi un valido strumento per aggregarsi e vedere migliorata la propria competitività, oltre a poter godere di soluzioni e agevolazioni per presidiare il mercato estero: dalla consulenza specifica relativa all’export alla contrattualistica commerciale, fino all’assistenza per la partecipazione a gare e tender internazionali”.