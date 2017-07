GVA Redilco (di seguito Gva Redilco) ha agito in qualità di advisor per la locazione dell’intero immobile ad uso ufficio, sito in via Cernaia 8/10 a Milano, di proprietà di Beni Stabili Siiq.

L’immobile, del quale è in corso una totale riqualificazione e che ha già ottenuto la pre- certificazione Leed Platinum, è stato scelto come nuova sede di Amundi (Gruppo Crédit Agricole), una delle principali società di asset management in Europa, e fra le prime dieci a livello mondiale, che ha recentemente acquisito Pioneer Investments.

Entrando nel dettaglio, Beni Stabili Siiq ha firmato un nuovo contratto preliminare di locazione con Amundi per l’intero complesso immobiliare: il contratto ha una durata minima di 9,5 anni, e prevede canoni di locazione a regime pari a 3,1 milioni di euro annui. La consegna è prevista entro fine 2017.

L’edificio di via Cernaia, ubicato fra i quartieri milanesi di Brera e Porta Nuova, sviluppa una superficie lorda complessiva di quasi 8.300 mq, "ed è dotato -precisa Gva- di moderni standard qualitativi oltre a un'elevata efficienza degli spazi in prevalenza open space".

L’immobile, con il suo mix di architettura storica, innovazione e tecnologia, rappresenta uno dei modelli di riferimento (benchmark) dell'attuale ricerca di nuovi spazi da parte delle società italiane e multinazionali.

Oltre a questo accordo, ricordiamo che il 1° giugno 2017, Beni Stabili Siiq ha firmato un nuovo contratto preliminare di locazione con Cir Food per il building B del progetto Symbiosis: superficie ponderata di 1.015 mq, durata minima pari a 12,5 anni e canoni di locazione a regime pari a 0,55 milioni di euro.

Con questo nuovo contratto, l’edificio che ospiterà il nuovo quartier generale di Fastweb, raggiunge l’85% di preletting.