Gva Redilco comunica un'altra transazione milanese di rilievo, questa volta in viale Fulvio Testi, il lungo asse viario che collega il centro direzionale alla periferia nord del capoluogo verso Cinisello Blasamo-Monza. Gva Redilco ha agito come advisor per la locazione ad Agos Ducato dell’immobile uso ufficio in Fulvio Testi 280, di proprietà del fondo Effepi Real Estate gestito dalla Sgr Generali Real Estate Sgr S.p.A.

L'operazione, che è fra le principali locazioni del 2017 a livello nazionale, comporterà la riqualificazione dell’intero immobile. Agos Ducato è una società finanziaria, specializzata nel credito al consumo, controllata da Crédit Agricole.

L’edificio è al centro di un’area in forte trasformazione, urbanistica e infrastrutturale, già avviata con l'attivazione della linea 5 della metropolitana, della quale è previsto il prolungamento ben oltre l'attuale capolinea di Bignami.

Il Fondo Effepi Real Estate ha contribuito alla valorizzazione della zona riqualificando altri due immobili già locati a primari gruppi internazionali.

GVA Redilco è una delle più importanti realtà italiane specializzata nella consulenza, nell'intermediazione e nei servizi immobiliari integrati, con uffici diretti a Milano e Roma. Supporta le aziende di ogni settore nella ricerca di opportunità di investimento in Italia e nel mondo, con servizi di agency (intermediazione immobiliare) e advisory (consulenza strategica). Gva Redilco rappresenta in Italia GVA Worldwide LTD, di cui è il secondo maggiore azionista. Gva Worldwide è una delle prime dieci società di servizi e consulenza nel real estate a livello mondiale, con presenza in 25 paesi e più di 170 uffici nel mondo.