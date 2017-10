Dal mondo food al tech, passando per settori diversissimi. La ricorrenza diventa sempre più spunto di comunicazione e vendita-evento in periodo ante Black Friday

Datemi un evento e lo "brandizzerò". Questo il trend odierno del marketing, che fa di ogni ricorrenza con un immaginario di interesse la propria leva promozionale e/o creativa per dare vita a occasioni di coinvolgimento dei consumatori.

Halloween, la festa di origine celtica e di tradizione anglosassone sempre più popolare anche nel nostro Paese, non fa eccezione. Sono tantissimi i marchi che in Italia hanno deciso di associare l'affascinante notte del 31 ottobre a un periodo più o meno esteso di sconti, offerte o iniziative di comunicazione.

C'è chi ha scelto di investire su una vera e propria creatività ad hoc, come Burger King con una campagna da brivido, e chi invece ne ha fatto semplicemente un momento promozionale ante Black Friday (un po' in stile teaser) o per fidelizzare l'utente con dinamiche di rewarding.

I player che hanno puntato in qualche modo su Halloween sono davvero tantissimi e appartenenti ai settori più svariati: dal tech con Asus, che offre "sconti da paura", all'Halloween Frenzy di Bershka, che propone il 30% in meno su alcuni capi di abbigliamento selezionati, passando per la promozione 2×1 HalloWeek e l'extra sconto di Trenitalia.

Anche Nissan per la nuova Micra in occasione di Halloween ha scelto di puntare sulle personalizzazioni esterne in omaggio, mentre Tim dal 27 ottobre al 1° novembre festeggia con 8 TurboGiga in regalo, ebook scontati e molto altro. Sette giorni con internet gratis di notte per per chi è iscritto al programma Happy Vodafone, mentre le Librerie Giunti al Punto attraverso Amazon offrono numerosi sconti su prodotti a tema.

Non da ultimo il comparto food, con Ferrero che ad esempio regala un cappello per Halloween a chi in alcuni punti di vendita acquista tre confezioni multipack a scelta tra diversi prodotti Kinder. Stesso discorso i retailer, con Conad che online offre tantissimi contenuti, idee e ricette per celebrare la ricorrenza e Coop che attiva iniziative a livello locale dedicate ai più piccoli, come nel Museo Archeominerario di Castiglione Chiavarese, gestito dalla Cooperativa Terramare.