Heineken Italia certificata Top Employers 2017

Heineken Italia conquista per la terza volta consecutiva il titolo di Top Employers Europe 2017 grazie alle favorevoli condizioni di lavoro offerte ai propri collaboratori. La ricerca indipendente di Top Employers Institute certifica le aziende che si prendono cura dei propri dipendenti, dimostrando il proprio impegno in ambito HR e specificatamente nella crescita e sviluppo delle proprie risorse.

Un ambiente di lavoro stimolante e costruttivo, investimenti in formazione e sviluppo, un’attenta pianificazione delle carriere, strategie mirate per valorizzare i talenti, benefit su misura, politiche retributive personalizzate, cultura aziendale innovativa. Sono alcuni dei parametri analizzati per certificare le aziende Top Employers: aziende riconosciute eccellenti per le condizioni di lavoro e per l’impegno a fare crescere le persone non solo professionalmente, ma anche a livello personale.

Heineken Italia si aggiudica ancora una volta la Certificazione Top Employers Italia 2017 e Top Employers Europe 2017, in quanto attestata in diverse nazioni in Europa.

Solo le aziende che vengono certificate in almeno 5 nazioni in Europa possono ottenere la Certificazione Top Employers Europe 2017. Il fulcro della procedura è infatti la partecipazione a un severo e approfondito processo di analisi e ricerca e il raggiungimento degli alti standard richiesti per ottenere la Certificazione.