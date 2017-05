Heineken porterà birra Ichnusa in tutta Italia

L'Ad dell'azienda è convinto che il positivo riscontro del brand in Sardegna sia un punto di appoggio per la crescita a livello nazionale

Un successo tutto regionale che si punta ad estendere su tutto il mercato nazionale, nell'ambito di una strategia di valorizzazione dei marchi locali su modello di quanto fatto con Birra Moretti. Così Heineken Italia annuncia il lancio del brand Ichnusa oltre il confine sardo, dove il marchio ha già messo a segno importanti risultati.

Previsto allo scopo un ampliamento della distribuzione per rendere disponibile la referenza in tutto il Paese e il debutto di un nuovo prodotto, Ichnusa non filtrata, che sarà cruciale nella strategia di crescita, come conferma l'Ad di Heineken Italia Soren Hagh.

Gli investimenti di marketing a supporto dell'ambizioso obiettivo si concretizzano in un restyling dell'etichetta e del logo, ma soprattutto in un nuovo spot televisivo ideato dall’agenzia Leo Burnett che sarà in onda dal 18 giugno. Al centro dello storytelling la Sardegna con tutte le sue caratterizzazioni territoriali, a conferma di una comunicazione che fa leva sull'identità locale.