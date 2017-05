Henkel: buoni i risultati nel primo trimestre 2017

Henkel ha annunciato oggi i risultati economici relativi al primo trimestre 2017, di seguito le principali evidenze:

• Fatturato per la prima volta oltre i 5 miliardi di euro (5.064 milioni di euro): crescita nominale +13,6%, crescita organica +4,0%

• Utile operativo in crescita a doppia cifra: +13,8% a 854 milioni di euro

• Ulteriore aumento del margine EBIT: +10 punti base al 16,9%

• Eccellente crescita del rendimento delle azioni privilegiate: +11,0% a 1,41 euro

“Henkel ha fatto registrare ottimi risultati economici nel primo trimestre, pur in un contesto competitivo molto difficile. Il mercato dei beni di largo consumo continua a essere caratterizzato da una forte promozionalità e una costante pressione sui prezzi, ma siamo riusciti a far crescere in modo significativo il fatturato e gli utili, aumentando i ritorni sulle vendite - ha commentato Hans Van Bylen, CEO di Henkel. Per la prima volta il fatturato trimestrale complessivo ha superato i 5 miliardi di euro, con un nuovo record anche per quanto riguarda l’utile operativo. Le tre divisioni e tutte le regioni hanno contribuito a questi risultati e al nostro rendimento."

Henkel ha confermato le previsioni per l’anno fiscale in corso: “Stimiamo una crescita organica del fatturato compresa tra il 2 e il 4 percento, con un aumento del margine EBIT superiore al 17% - ha concluso Van Bylen. Prevediamo inoltre una crescita compresa tra il 7 e il 9 percento degli utili per azione privilegiata.”