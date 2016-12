Henkel celebra i 60 anni del Fragrance Center

Ricorre in questi giorni il 60° anniversario di attività del Fragrance Center di Krefeld, in Germania, dove vengono pensate e realizzate le profumazioni per i detersivi, i cosmetici e persino gli adesivi di Henkel. Inaugurato nel 1956, il centro produce oggi quasi 10mila tonnellate di olio profumato all’anno e impiega circa 70 persone. È uno dei tre maggiori produttori di profumi in Germania.

Di circa un migliaio di profumieri professionisti attivi nel mondo, cinque lavorano presso il Fragrance Center di Henkel, dove hanno a disposizione oltre 1.000 sostanze naturali e sintetiche per comporre gli aromi che caratterizzano i prodotti per il bucato e la casa, gli shampoo e i prodotti per l’igiene personale, le colle e gli adesivi. Mentre nei Paesi dell’Europa meridionale il pulito è di solito associato all’odore del cloro, in Germania ad esempio sono l’erba appena tagliata e il limone a suscitare il medesimo effetto. La percezione è influenzata anche dalle stagioni (è esperienza comune la prevalenza delle fragranze floreali in estate) e da alcuni trend sociali.

Nella creazione di un nuovo aroma gli esperti Henkel tengono conto di questi fattori, ma devono far attenzione anche ad altre variabili, tra cui la persistenza nel tempo: un buon profumo non deve essere troppo forte, ma nemmeno dissolversi troppo velocemente. Test rigorosi vengono perciò condotti su ogni fragranza per verificarne la durata in diverse condizioni e le possibili interazioni con gli altri ingredienti del prodotto, i tessuti e la pelle, in modo da garantire la massima qualità e sicurezza.