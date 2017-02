Henkel: fatturato e rendimento a livelli record nell’anno fiscale 2016

“Il 2016 è stato un anno di grande successo per Henkel. In un contesto economico molto impegnativo, siamo cresciuti a livelli record in termini di fatturato e rendimento, raggiungendo gli obiettivi economici che avevamo fissato per questo anno fiscale. Il nostro rendimento è eccellente e, per la prima volta, abbiamo registrato un utile operativo superiore ai 3 miliardi di euro - ha sottolineato Hans Van Bylen, CEO di Henkel. Lo scorso settembre abbiamo completato l’acquisizione di Sun Products, la seconda più grande della nostra storia, rafforzando in modo sostanziale la nostra posizione nel mercato dei prodotti per il bucato e la casa in Nord America. In novembre abbiamo annunciato gli obiettivi e le priorità strategiche per il 2020 e oltre. Partendo da solide basi, gli ottimi risultati del 2016 e le priorità chiare che abbiamo stabilito per i prossimi anni, siamo convinti di poter continuare a crescere anche in futuro”.

A proposito dell’anno fiscale 2017, Hans Van Bylen ha aggiunto: “Ci aspettiamo che il mercato continui a essere caratterizzato da elevata volatilità e incertezza. Tuttavia, grazie alla precisa direzione strategica che abbiamo intrapreso, il nostro eccezionale team globale, gli innovativi brand e tecnologie e le posizioni di leadership che abbiamo conquistato, siamo ben posizionati per perseguire una crescita profittevole. Per l’anno fiscale 2017 stimiamo una crescita organica del fatturato compresa tra il 2 e il 4%, con un aumento del margine EBIT superiore al 17%. Prevediamo inoltre una crescita compresa tra il 7 e il 9 percento degli utili per azione privilegiata”.