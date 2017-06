Henkel: ricercamondo ha incontrato i docenti della scuola primaria

Sono oltre 2.000 gli alunni di 40 scuole di Milano, Napoli, Padova, Forlì, Lucca e Bergamo coinvolti finora dall’iniziativa ricercamondo, promossa da Henkel con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla scienza. Indossando camice e occhiali, i bambini sono stati invitati a diventare ricercatori per un giorno, facendo veri esperimenti, osservando reazioni chimiche e fisiche, toccando con mano le fasi tipiche del metodo scientifico.

È stata poi la volta degli insegnanti, protagonisti della seconda fase di ricercamondo: dal 19 al 23 giugno, 150 docenti della scuola primaria hanno avuto l’opportunità di vivere in prima persona i laboratori interattivi e conoscerne la metodologia, condividendo una serie di strumenti con cui potranno arricchire la programmazione didattica del prossimo anno scolastico.

Gli insegnanti hanno potuto sperimentare gli stessi laboratori degli alunni e, seguendo il principio ‘train the trainer’, approfondire il metodo di ricercamondo, che Henkel ha sviluppato in collaborazione con la Ruhr-Universität di Bochum, condividendo i protocolli, gli strumenti e tutto quanto necessario a replicare gli esperimenti in classe in modo semplice, ma stimolante. Un’attenzione speciale è stata dedicata alla sostenibilità, in modo che gli insegnanti possano sensibilizzare i bambini a ridurre gli sprechi, utilizzare correttamente i materiali, recuperarli o smaltirli alla fine di ogni esperienza.

La formazione si è svolta presso la sede Henkel di Milano, accogliendo ogni giorno un gruppo di trenta docenti. L’iniziativa è riconosciuta come attività finalizzata all’innovazione metodologica e allo studio di nuovi ambienti di apprendimento, secondo quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione in riferimento alla legge 107/2015 (‘Buona Scuola’).