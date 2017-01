Sarà il primo H&M al mondo con ristorante: apre il 3 febbraio a Barcellona. Il ristorante sarà a insegna Flax&kale, molto conosciuto nel mondo catalano.

La notizia viene dai giornali spagnoli. Il colosso svedese dell'abbigliamento moda low cost aprirà agli inizi di febbraio un ristorante a insegna Flax&Kale, e sarà il primo H&M al mondo ad offire la ristorazione come servizio aggiuntivo e attrattivo al "core business" degli abiti e degli accessori.

L'edificio, ubicato tra Passeig de Gracia e la Gran Via, avrà una superficie di vendita di 5.000 mq, e 200 mq saranno riservati al ristorante catalano, specializzato in cucina flexiteriana, noto in Spagna anche con il nome di Teresa Carles, uno dei locali di quesra catena.