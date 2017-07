H&M testa il retail di lusso con Colette

Dal 21 agosto per due settimane gli spazi del celebre store parigino Colette ospiteranno una capsule collection realizzata in esclusiva da H&M Studio. Per l'azienda svedese del fast fashion, che di norma distribuisce solo attraverso i propri canali, si tratta di un ingresso inedito nel retail di alta gamma.

La collezione H&M Studio x Colette, dominata dal colore blu, includerà 9 capi per la stagione autunno-inverno 2017/18. Si tratta di una prima assoluta per il marchio della moda low-cost, che da tradizione ha sempre scelto incursioni nel lusso affidando ad altre griffe la produzione di capi in limited edition.

Per Colette, invece, dopo esperimenti come quello con Ikea, si tratta di una partnership non così inusuale. La contaminazione a breve termine tra mass market e luxury è del resto sempre più in voga e ha molto a che vedere con questioni di marketing e immagine.