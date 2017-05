I 5 top brand dell’alimentare sui social media

Focus sui marchi del food per l'ultima edizione mensile dell’osservatorio di Blogmeter, che monitora le performance sui social dei brand che si rivolgono al mercato italiano. In prima posizione assoluta sia su Facebook che su Instagram è il mondo del cioccolato Ferrero attraverso Kinder e Nutella.

In particolare, a generare la maggior parte delle interazioni è il prodotto #KinderGranSorpresa, che risulta il più coinvolgente. Segue a stretto giro per engagement sulla piattaforma di Zuckerberg Galbani - Le Ricette di Casa Mia, grazie alla condivisione di ricette realizzate con i propri prodotti. Medaglia di bronzo sempre a Ferrero con Mon Chéri che punta su una comunicazione emozionale ed ispirazionale, mediante anche l’uso di hashtag dedicati come #lasciatistupire. Bene anche Pringles, la cui partnership con Casa Surace per il lancio delle #nuovepringlestortilla sta generando grande consenso, così come Parmalat, che entra nella top 5 con post dedicati alla Pasqua e alla Festa della Liberazione,

Su Instagram è ancora il regno indiscusso di Ferrero con Kinder e Nutella. Quest'ultimo brand, nonostante ad aprile abbia pubblicato solo 10 post, conquista ben 52 mila interazioni. Il merito è soprattutto di una content strategy basata sulla condivisione di foto di invitanti dolci creati con l'iconica referenza. Sia per coinvolgimento che per aumento dei follower sul social ottiene poi buoni risultati anche Barilla con Mulino Bianco e Pan di Stelle.