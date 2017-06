Dal 15 giugno al 3 luglio Il Centro di Arese allestisce The Beatles Art Exhibition, mostra dedicata al quartetto di Liverpool - ossia John Lennon (nato nel 1940 e assassinato nel 1980 l'8 dicembre a New York), Paul McCartney (nato il 18 giugno 1942), Ringo Starr (compirà gli anni il 7 luglio, nato nel 1940) e George Harrison (1943-2001).

In 7 teche sono esposti memorabilia e quadri rappresentativi dell'immagine e dell'attività musicale dei Fab Four, per un totale di 100 opere. L’area eventi è al 1° piano della galleria commerciale, mentre lungo tutto il percorso interno che attraversa i negozi la webradio manderà in onda una selezione di brani.

Chissà se c'è anche la copertina dell'album Yesterday & Today, censurato e ritirato dal commercio per la famosa Butcher Cover...: se ne parla sul web perché è oggi uno dei vinili più rari e costosi a livello collezionistico. Chi ce l'ha se lo tenga stretto e in cassaforte.