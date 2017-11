I top brand del mondo insurance sui social

Su Facebook il primo posto per interazioni va ad Allianz Global Assistance, mentre su Twitter trionfa UnipolSai Corporate

Appuntamento con l’indagine Top Brands, l’osservatorio di Blogmeter che monitora le social performance dei brand che si rivolgono al mercato italiano e che stavolta ha dedicato la sua attenzione ai marchi più social del settore insurance. L’analisi, relativa al mese di ottobre ha preso in considerazione su Facebook e Twitter le metriche di engagement e i new fans/followers dei profili ufficiali in lingua italiana.

I risultati su Facebook

Per quanto riguarda il social network di Mark Zuckerberg, Allianz Global Assistance si aggiudica, con 9.801 interazioni, il primo posto nella classifica per engagement. Il gruppo, pur operando in svariati settori - dall’assistenza, alle assicurazioni viaggi sino ai servizi alla persona – ha scelto di dedicare la propria comunicazione social esclusivamente alle assicurazioni viaggi, stimolando da un lato la voglia di viaggiare dei fan e dall’altro offrendo consigli e proponendo soluzioni per tutti coloro che intendono partire senza preoccupazioni.

A brevissima distanza Generali Italia, che nel mese di ottobre ha registrato 9.588 interazioni. È di questi giorni la notizia che la compagnia ha deciso di puntare sul welfare integrato avviando una società di servizi che offrirà servizi innovativi, dalla salute ai flexible benefit, anche attraverso partnership con start up, per famiglie, imprese e lavoratori.

Al terzo e quarto posto del rating due compagnie di assicurazione online come Genertel con 8.935 interazioni e ConTe.it con 8.006, che staccano nettamente Erv Italia Polizze Viaggi, quinta con 5.376 interazioni.

Se andiamo invece ad analizzare il numero di fan scopriamo che, nell’ultimo mese, il brand che è cresciuto maggiormente è stato UnipolSai Corporate con 3.186 mila nuovi seguaci, seguito da Sara Assicurazioni con 2.817, Reale Mutua con 2.683, Cattolica Assicurazioni con 2.460 e Italiana Assicurazioni con 2.394 nuovi fan. In termini assoluti è Generali Italia il brand insurance con la fan base più ampia, grazie a oltre 140mila seguaci.

I risultati su Twitter

UnipolSai Corporate è protagonista anche su Twitter conquistando il primo posto del rating con 3.464 interazioni grazie ai molti tweet dedicati alla Moto GP e in particolare alla Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, di cui il gruppo assicurativo è sponsor ufficiale. Generali Italia si attesta invece al secondo gradino del podio con 1.378 interazioni: da notare che il tweet più coinvolgente è stato quello dedicato al Premier Paolo Gentiloni in visita all’Innovation Park di Mogliano Veneto, il nuovo centro recentemente inaugurato da Generali Italia. Chiudono la Top 5 di Twitter, Sace con 1.100 interazioni, Unipol Group PR con 1.077 interazioni e Axa Italia con poco meno di 900. Poco cambia nella classifica dei new followers: UnipolSai Corporate resta in testa con 730 nuovi seguaci, Generali Italia segue con 483 e Unipol Group PR si ferma a 386.