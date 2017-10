il 25 ottobre apre al pubblico, a Nichelino (To), I Viali Shopping Park, un progetto sviluppato e promosso da Carmila e Carrefour Property, la cui prima pietra risale al 2015. Stiamo parlando di un polo commerciale misto (galleria + retail park) molto vicino al già attivo Mondojuve.

Poco si sa, per ora, sul concept e sul design che sarà una delle poche sostanziali leve di differenziazione per un complesso retail costruito in una delle aree a più elevata densità di strutture commerciali, quella di Nichelino, cintura metropolitana di Torino, in corrispondenza della tangenziale sud.

Fra i marchi dell'offerta commerciale dei Viali ci saranno ArcaPlanet, ConTe (calzature), Euronics, Maisons du Monde, OVS, Terranova, e per la ristorazione Burger King. Altre insegne: Celio, Cotton & Silk, Deichmann, El Pan d’na volta, Douglas, Kasanova, Lovable, Piazza Italia, Primadonna, Salmoiraghi&Viganò, Stroili Oro, e molti altri ancora come Conbipel, Norauto, Toys Center. Tutti marchi ben conosciuti ai visitatori dei centri commerciali.

Il nuovo Shopping Park si sviluppa su un’area commerciale (vendita) di 42.000 mq, con 65 negozi, bar e ristoranti, un retail park con 14 medie superfici specializzate, e un Carrefour recentemente rinnovato.

I Viali è già sul web con il sito (www.iviali.it) e con la pagina Facebook ufficiale.

L'indirizzo è via Cacciatori 111 a Nichelino.

Carmila Italia, specializzata nella valorizzazione dei centri commerciali adiacenti agli ipermercati Carrefour in Europa, è stata creata il 16 aprile 2014 da Carrefour e dai suoi partner (Amundi, Axa, Blue Sky Group, BNP Paribas Cardif, Colony Capital, Credit Agricole Assurance, Pimco e Sogecap). Ha un patrimonio di 194 shopping centre distribuiti in Francia, Italia e Spagna.

Carrefour Property, filiale al 100% del Gruppo Carrefour, proprietaria e direttrice della gestione dei fabbricati in cui si trovano ipermercati e supermercati con insegna Carrefour, è il partner privilegiato di Carmila presso la maggior parte dei siti.