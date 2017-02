iGuzzini Illuminazione è Top Employer Italia 2017

iGuzzini Illuminazione, leader nel settore dell’illuminazione architetturale, ha ottenuto la certificazione di Top Employer Italia, affermandosi tra i migliori datori di lavoro in Italia per il 2017. La certificazione Top Employers è il prestigioso riconoscimento conferito ogni anno dal Top Employers Institute alle migliori aziende al mondo nella gestione delle persone.

“Siamo orgogliosi di aver conseguito la certificazione Top Employer 2017 - ha commentato Andrea Sasso, amministratore delegato di iGuzzini. Questo importante riconoscimento premia il nostro impegno al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale per tutti i nostri collaboratori, e ci stimola a perseguire azioni per un ambiente sereno che favorisca il benessere delle persone e ponga le condizioni per una partecipazione sempre più attiva alla vita aziendale.”

Top Employers Institute è l’ente di certificazione riconosciuto a livello internazionale che seleziona, analizza, valuta e certifica le eccellenze delle condizioni di lavoro e politiche HR messe in atto dalle aziende. La ricerca annuale si basa sull’analisi di dati oggettivi e documentazione. I risultati vengono validati da Top Employers Institute e successivamente sottoposti ad audit esterna. In particolare, nel processo di certificazione sono analizzate oltre 600 best practice all’interno di 9 macro aree: talent strategy, workforce planning, on-boarding, learning & development, performance management, leadership development, career & succession management, compensation & benefits, culture.

Nel 2015 iGuzzini ha introdotto il World Class Manufacturing, attraverso un sostenuto programma di investimenti in tecnologie e formazione che ha coinvolto ogni collaboratore dell’azienda. L’adozione del World Class Manufacturing ha portato anche alla sottoscrizione di un innovativo contratto integrativo aziendale, che prevede nuove politiche retributive e premi legati ai risultati, flessibilità oraria, e l’avvio di un programma di welfare attraverso l’istituzione di un Fondo per l’acquisto di beni e servizi personalizzati sulla base delle specifiche esigenze del dipendente e della sua famiglia.

Riconosciuto a livello mondiale fin dal 1991, Top Employers Institute ha la sua sede centrale in Olanda. In Italia è presente dal 2008.