Ikea: nuovo progetto a favore delle mamme

Un'iniziativa con Unicef e Associazione Culturae Italiae che prevede la realizzazione di appositi spazi nei luoghi pubblici dedicati ai genitori con neonati e all'allattamento

Una nuova presa di posizione per Ikea, che si rivolge ancora una volta alle famiglie e a questioni sociali in qualche modo dibattute (si noti che Ikea è anche tra i 100 top brand per valore 2017). In questo caso si tratta di garantire alle mamme la possibilità di allattare agevolmente i neonati nei luoghi pubblici con appositi spazi dedicati.

Da qui la creazione da parte di Ikea del primo spazio Mamma Cult/Baby Pit-Stop promosso da Unicef Italia e dall’Associazione Culturae Italiae. Lo spazio situato presso le Scuderie del Quirinale è un ambiente sicuro e protetto in cui i genitori che ne hanno necessità possono fermarsi per cambiare, allattare e prendersi cura del proprio bambino. Per il retailer si tratta dell'ennesima iniziativa di marketing sociale attuata in coerenza con brand image e settore di business.

Il desiderio di Ikea è di avere un “impatto positivo sul pianeta e sulle persone, in particolare verso i soggetti più vulnerabili, i bambini”, ha affermato Belén Frau, amministratrice delegata di Ikea Italia: “Da molti anni abbiamo sviluppato prodotti dedicati, reso i nostri negozi accessibili e ospitali anche per le famiglie con figli e organizzato campagne di sensibilizzazione dei consumatori su alcuni temi legati ai diritti dell’infanzia. I Baby Pit Stop realizzati con Unicef sono uno degli esempi più importanti del nostro impegno e siamo felici di inaugurare questo spazio realizzato insieme, il n° 91 in Italia, alle Scuderie del Quirinale. E molti altri ne inaugureremo nei prossimi mesi”.