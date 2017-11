Ikea sensibilizza sul tema della violenza domestica

E lo fa trasformando gli store in un palcoscenico teatrale. Online la campagna di Ikea e Telefono Donna intitolata “La casa non è fatta per difendersi"

Altro step di Ikea in ambito di marketing sociale con un occhio a diversity e mondo femminile. Il tema al centro della nuova iniziativa attivata con Telefono Donna e denominata “La casa non è fatta per difendersi” è quello della violenza domestica e si lega dunque al core business del retailer svedese.

#PerUnaGiustaCasa è il filo conduttore della campagna che ha l’obiettivo di puntare i riflettori dell’opinione pubblica sulla questione e sull’urgenza di attivare progetti che offrano garanzie e tutela alle donne e ai figli.

Per dare visibilità a questo tema, per la prima volta tutti i punti vendita Ikea in Italia saranno il palcoscenico dove attori professionisti del Teatro Filodrammatici di Milano e del Teatro Stabile d’Abruzzo rappresenteranno scene di violenza domestica. Dal 13 al 25 novembre si assisterà a dialoghi e gesti che evocano tre differenti tipologie di violenza: fisica, psicologica e economica. Storie vere di donne che, grazie al supporto di Telefono Donna, hanno avuto il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti e di ricominciare una nuova vita.