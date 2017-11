Da Esselunga a Nescafè: il Black Friday 2017 in Italia

Ma c'è anche l'approccio etico di Lush e l'innovativa idea di Diesel: alcune top iniziative promozionali e di marketing messe in campo per l'evento shopping

Dopo avervi svelato come aumentare le conversioni durante la giornata del Black Friday, che ormai diventa periodo promozionale sempre più esteso, vediamo quali sono le iniziative attivate per questo evento-shopping da brand e retailer in Italia. Secondo una ricerca di Tiendeo quest'anno le offerte promosse dai negozianti sono in crescita del 49% rispetto al 2016.

Delle proposte di Zalando, Amazon ed ePrice vi abbiamo già parlato. Eccone a seguire alcune altre oltre i classici sconti di player fisici ed online dell'elettronica e della moda.