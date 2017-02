Il 70% dei progetti realizzati è stato incentrato sul tema “casa” e nello specifico sul problema della povertà abitativa. L'iniziativa ha permesso di avviare infatti varie ristrutturazioni in più zone

Il programma di volontariato Il Bricolage del cuore avviato da Leroy Merlin ha portato a termine 45 progetti nel 2016 coinvolgendo altrettanti associazioni ed enti locali. Il 70% dei progetti realizzati è stato incentrato sul tema “casa” e nello specifico sul problema della povertà abitativa. Sono infatti state avviate ristrutturazioni di case famiglia e unità abitative per famiglie in difficoltà economiche a Curno (BG), Bastia Umbra (PG) e Palermo.

“Sono molto orgoglioso di presentare per il terzo anno consecutivo gli ottimi risultati generati dal Bricolage del cuore, un’iniziativa a cui tutti noi teniamo in modo particolare perché ci permette di mettere al centro il nostro valore più importante: le persone siano esse clienti, collaboratori o abitanti delle diverse comunità in cui operiamo – dichiara Luca Pereno, coordinatore sviluppo sostenibile di Leroy Merlin Italia – La povertà abitativa nel nostro paese è un tema spesso trascurato ma che per noi di Leroy Merlin è di fondamentale importanza. Poterci adoperare per riqualificare l’habitat delle persone in difficoltà è per noi motivo di orgoglio, perché una casa migliore, rende migliore la vita”.