La mostra "Unposed - The Backstage Diaries", visitabile al centro commerciale Il Centro di Arese dal 3 al 17 ottobre, espone una raccolta di immagini realizzata dal fotografo di moda Filippo Mutani, formata da 46 scatti che svelano il dietro le quinte di 6 edizioni delle settimane della moda (fashion week) a Milano, Parigi e New York.

Gli scatti fissano diversi momenti non convenzionali dell’alta moda, con un punto di vista che rompe gli schemi tradizionali: modelle alle prese con acconciature, make-up, ma anche impegnate in veloci cambi d’abito, e colte nelle espressioni più reali e immediate.

Filippo Mutani si è distinto come fotografo di alta moda, lavorando con marchi mondiali della moda come Armani, e realizzando servizi per molte pubblicazioni internazionale, fra le quali il New York Times. Ha vinto molti premi internazionali, come la Moskow Foto Awards 2016, è stato finalista al Kuala Lumpur International Photoawards 2016 e ai Magnum Photo Awards 2016, vincitore del PDN 2016, nominato ai LensCulture’s Emerging Talent 2015 e ai Sony World Photography Awards nel 2014 e nel 2013, finalista ai Leica photographer’s awards nel 2013, primo premio ad IPA, International Photography Awards Best Advertising Calendar 2010 e terzo posto al NPPA, National Press Photographer’s Association Best Of Photojournalism 2010.