Il Centro di Arese vince gli Epse Awards 2016

Primo premio agli Epse Awards 2016 (categoria Sostenibilità) per Il Centro ad Arese, il centro commerciale aperto nella primavera 2016, uno dei più grandi d'Italia. Il riconoscimento va anche, ovviamente, alle soluzioni studiate dagli architetti e dagli studi di progettazione e design quali Michele De Lucchi e Design International, nonché ai progettisti della società Dottor Gallina di Torino, leader nel mercato della produzione di lastre e sistemi in policarbonato.

Il progetto architettonico de Il Centro ha dominato la categoria Sostenibilità con i suoi 17.000 mq di pannelli modulari in policarbonato alveolare che riducono il surriscaldamento degli ambienti interni con conseguente abbattimento dei costi di riscaldamento e raffreddamento dei locali durante tutto l’anno.

L’intera galleria commerciale è dotata di una copertura translucida di pannelli modulari in policarbonato alveolare della lunghezza massima di 31 metri, che consentono di sfruttare al meglio l’illuminazione naturale e garantiscono la completa tenuta all’acqua dell’intero sistema di copertura.

Gli Epse Awards, giunti alla loro ottava edizione, sono organizzati sotto l’egida degli "European Polycarbonate Sheet Extruders" e premiano i migliori progetti architettonici al mondo che utilizzano i pannelli in policarbonato, materiale altamente resistente, flessibile, leggero e trasparente.

Il successo de Il Centro di Arese nella categoria sostenibilità conferma l'attenzione verso il risparmio energetico: l’intero complesso è stato progettato secondo gli standard del Green Building Council, con certificazione Leed (livello Gold).