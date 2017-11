Per due fine settimana successivi (4 e 5 novembre; 11 e 12 novembre) andranno in scena a Il Centro di Arese diverse attività rivolte soprattutto a famiglie e bambini, grazie alla collaborazione con la mostra intitolata "Egitto: la straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II", in corso al Mudec (Museo delle Culture di Milano), fino al 7 gennaio 2018.

Il 4 novembre 2017, alle 17, nella cornice di "Viaggio in Egitto", Geronimo Stilton (il topo-investigatore protagonista di una serie di libri per bambini creata da Elisabetta Dami), incontrerà i lettori e firmerà copie dei suoi libri.

Domenica 5 novembre, sabato 11 e domenica 12 novembre, famiglie e bambini potranno partecipare allo speciale Open Lab dalle 10 alle 17, per scoprire i simboli del mondo egizio.



Ecco le 3 attività nel dettaglio:

-"Gira la moda" degli Dei: scegliere abbigliamento e accessori per le divinità dell’antico Egitto, un gioco tra fantasia e moda;

- Amuleti: gli antichi egizi credevano nel potere magico degli amuleti, ognuno dei quali aveva un preciso significato e altrettanto specifiche funzioni. I bambini potranno scegliere l’amuleto preferito, colorarlo, ritagliarlo e portarlo a casa come portafortuna

-A scuola di scriba: per imparare a scrivere il proprio nome raffigurandolo con un geroglifico.

Con questa iniziativa, Il Centro si conferma promotore di iniziative ludiche a sfondo culturale. La collaborazione con Mudec-Museo delle Culture di Milano nasce anche da un'affinità di percorsi e vicende, convergenti sul tema comune della riqualificazione urbanistica e dell'architettura: Il Centro di Arese e il Mudec di Milano sono frutto di progetti di recupero elaborati e realizzati su aree/immobili dismessi: Mudec sorge infatti sull'ex fabbrica Ansaldo.