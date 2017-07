Il Centro Orafo Il Tarì premia le tesi sul mercato del lusso

Confermato anche quest’anno il riconoscimento concesso dal Centro Orafo Il Tarì nell’ambito dei Premi di Laurea di Comitato Leonardo per premiare le ricerche di giovani studiosi o addetti del settore che, attraverso un’analisi della percezione del Made in Italy nel mondo, abbiano evidenziato le prospettive di crescita per il gioiello italiano.

Al vincitore del bando “Come evolve un distretto produttivo nella economia digitale. Il mercato del lusso: tech companies e store on line” sarà offerto un premio del valore di 3.000 euro, conferito dopo un’attenta valutazione della tesi. Tra i criteri per l’assegnazione: l’analisi della percezione del Made in Italy nel mondo, la valutazione dei punti di forza del settore orafo italiano e delle prospettive future e l’analisi del valore aggiunto fornito dal Tarì.

“L’esperienza dei nostri primi 20 anni di storia ci insegna che tutto, nel mondo dell’imprenditoria, cambia con grande velocità – ha dichiarato Vincenzo Giannotti, presidente del Centro Orafo il Tarì. E più ancora cambiano i consumatori. Il premio di Laurea che storicamente il Tarì supporta, grazie al Comitato Leonardo, ci offre l’opportunità straordinaria di misurarci con i giovani, e di cogliere a pieno la sensibilità, le nuove competenze e la visione innovativa del futuro che solo loro sono in grado di trasmettere.”

L’iniziativa “Premi di Laurea” del Comitato Leonardo, avviata nel 1997, ha permesso nel tempo di premiare centinaia di giovani laureati e studiosi di altrettanti istituti universitari in tutta Italia. Obiettivo del Comitato è promuovere l'Italia come sistema Paese attraverso varie iniziative, volte a metterne in rilievo le doti di imprenditorialità, creatività artistica, raffinatezza e cultura che si riflettono nei suoi prodotti e nel suo stile di vita.

Il bando integrale del Centro Orafo il Tarì è consultabile sul sito http://www.comitatoleonardo.it/it/premi-di-laurea/premi-di-laurea-comitato-leonardo/premio-il-tari e http://www.tari.it/