Marchi per la prima volta in Italia

Nella commercializzazione dei nuovi spazi, seguita da Arcus Real Estate con il supporto di Cbre, spiccano Baldinini, Coach, Elisabetta Franchi, Emporio Armani, Furla, Hugo Boss, Lacoste, Liviana Conti, Michael Kors, Twin Set, Sandro, T-Trussardi, Weekend di Max Mara, & Other Stories.

Tra i marchi che debutteranno per la prima volta in Italia ricordiamo Under Armour, brand americano di abbigliamento e scarpe sportive, e Thule, azienda svedese leader nei sistemi di trasporto, che a Oriocenter apre il suo primo negozio in Europa (dedicato alla valigeria).

Food Court

È sviluppata su due livelli, con 21 nuove attività per 50 esercizi totali e 800 posti a sedere. Sul primo livello, progettato dallo studio londinese Softroom, si affacciano molte delle nuove insegne di ristorazione: lo caratterizza un'architettura di volte in legno che fanno filtrare la luce naturale.

Tra le nuove proposte, Antica Focacceria San Francesco, Beaudevin, Cioccolati Italiani, Dispensa Emilia, Farinella, KFC, Roadhouse, Venchi, wagamama, WellDone.

Il secondo livello della Food Court porta all'ingresso del nuovo cinema multisala Uci Cinemas, 14 sale, fra le quali la sala Imax con doppio proiettore laser e lo schermo più largo d’Europa da oltre 450 mq per un totale di 2.500 posti.

La programmazione di Uci Orio è giornaliera (10,30-22,50) con prolungamento serale il sabato. Prevede poltrone ultracomfort e l’integrazione dell’offerta food con l’apertura del nuovo concept di caffetteria Backstage Cafè.

A Oriocenter aprirà anche una Smart Clinic del Gruppo ospedaliero San Donato: garantirà prestazioni sanitarie fra le quali punto prelievi, radiologia, visite specialistiche, piccoli interventi chirurgici.

Nel nuovo ampliamento rientra anche NH Hotel (4 stelle), sviluppato su 4 piani per un totale di 118 camere.