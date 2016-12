Il supermercato gourmet Carrefour market viaggia su tram

Il tram percorrerà fino al 23 dicembre le vie del centro cittadino dalle 15 alle 19.30 dando la possibilità ai milanesi di fare la spesa. Il progetto sostiene attivamente la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus

Carrefour market propone l’iniziativa Tram Vivi di Gusto e “trasferisce” su uno storico tram milanese un vero e proprio punto di vendita, realizzato in collaborazione con ATM e patrocinato dal Comune di Milano su proposta dell’assessorato alle Politiche Sociale Salute e Diritti. Il progetto ha infatti uno scopo sociale e sostiene attivamente la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, che aiuta l'infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Il ricavato dei prodotti acquistati a bordo sarà devoluto alla Fondazione per l’acquisto di culle di ultima generazione per neonati dell’Ospedale Buzzi di Milano.

Il tram percorrerà fino al 23 dicembre le vie del centro cittadino dalle 15 alle 19.30 dando la possibilità ai milanesi di fare la spesa. L’offerta prevede prodotti e cesti natalizi, specialità italiane ed internazionali, tra cui quelle a marchio Terre d’Italia, Reflet de France e Carrefour Selection. Si potranno degustare cioccolati, panettoni, tisane e infusi, vini e champagne.

Stephane Coum, direttore supermercati Carrefour Italia afferma: “Siamo molto orgogliosi di aver realizzato un progetto che coniuga innovazione e solidarietà attraverso un’attività capace di trasferire la qualità ed il gusto “in movimento tra le persone”, coinvolgendo e sensibilizzando i cittadini di una grande metropoli su temi sociali come quelli per cui sosteniamo da tempo la Fondazione Francesca Rava. Per noi di Carrefour market vivere di gusto significa cercare sempre la qualità per la vita e per il cibo anche rompendo gli schemi dei tradizionali luoghi deputati alla spesa”.