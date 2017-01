Il viaggio di Johnny prosegue e fa tappa a Bologna

Fa tappa in Emilia Romagna il viaggio di “Johnny, tra diritti disattesi, sharing economy e nuovi canali di acquisto”. Johnny è il consumatore medio di oggi che quotidianamente utilizza servizi, districandosi tra difficoltà, inefficienze e burocrazia, un cittadino utente che è anche co-produttore di alcuni dei servizi che usa o condivide, spesso inconsapevole delle basi per la tutela dei suoi diritti.

L’iniziativa promossa da Cittadinanzattiva, Federazione Confconsumatori – ACP e Movimento Consumatori, realizzata grazie al finanziamento del Ministero dello sviluppo economico, attraverso il personaggio di Johnny, consumatore moderno, offre informazione, formazione, consulenza e assistenza ai cittadini su servizi pubblici locali, diritti dei passeggeri, e-commerce e piattaforme di economia collaborativa (sharing economy).

Nell’ambito del progetto saranno attivati 13 sportelli itineranti che offriranno “on the road” ai consumatori consulenza, materiali informativi sui temi del progetto. In gennaio lo sportello di Johnny è presente a Bologna (il calendario degli sportelli è disponibile sulla landing page del progetto, in costante aggiornamento).

Per consulenze e informazioni è attivo il numero verde 800 744053. Inoltre collegandosi alla landing page è possibile compilare il form per inviare richieste di assistenza o scaricare guide informative, infografiche e consultare approfondimenti e link utili sulle tematiche oggetto dell’iniziativa. Grazie all’app joinjohnny, infine, i consumatori possono inoltrare segnalazioni e reclami sui trasporti (in ambito urbano, regionale e nazionale).