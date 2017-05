Il centro commerciale "IlCentro" ad Arese si è aggiudicato il Prix Versailles (uno dei premi internazionali più ambiti nel mondo dell'architettura retail) per la sezione "Interiors" nella categoria "Shopping Malls–Europe". È un successo anche per lo studio di progettazione e retail architecture, Design International

Il centro commerciale (IlCentro) promosso da Finiper di Marco Brunelli, inaugurato ad Arese (Mi) nella primavera del 2016, ha ottenuto un altro riconoscimento di rilievo internazionale, dopo il premio ricevuto al Mapic 2016, e i non meno prestigiosi Epse Awards. Questa volta IlCentro di Arese si è aggiudicato il Prix Versailles per la sezione "Interiors" nella categoria "Shopping Malls–Europe".

La premiazione si è tenuta a Parigi, nella sede Unesco, in presenza di una giuria internazionale presieduta da François de Mazières, sindaco di Versailles, e composta da esperti internazionali del mondo dell’architettura, del design e della cultura, quali Manuelle Gautrand, Guo Pei, Toyō Itō, Gilles Lipovetsky, Guy Savoy, Wang Shu e Minja Yang.

Il nuovo riconoscimento conferito a IlCentro è anche un nuovo successo per l'architetto Davide Padoa, Ceo di Design International.

Il Prix Versailles, giunto alla terza edizione, e sostenuto dall'Unesco con l’Unione internazionale degli architetti, è uno dei premi internazionali più ambiti nel mondo dell'architettura retail.

La gara finale ha visto in lizza 70 vincitori provenienti da 6 continenti/macro aree geografiche (in ordine alfabetico: Africa, America e Caraibi, Asia, Europa e Pacifico).

"Ricevere il Prix Versailles per IlCentro di Arese è per me una grande emozione -commenta Davide Padoa-. È infatti uno dei più prestigiosi premi internazionali dell’architettura commerciale: ho vinto per giunta con un progetto che riguarda Arese, la città dove sono cresciuto. Aver lavorato a fianco di Marco Brunelli di Finiper è stata un’importante lezione di vita e professionale da fissare per sempre nel libro dei ricordi".

Design International è uno dei più attivi studi di architettura a livello internazionale, con competenze specialistiche nei settori del retail e hotellerie. La società ha realizzato progetti per oltre 36 milioni di mq in oltre 50 Paesi e 50 anni di attività, anniversario che Design International ha festeggiato nel 2015.

Oltre al Mapic Award 2016 per IlCentro di Arese, ricordiamo che Design International ha vinto negli anni più recenti il Mapic Award 2010 per Odysseum a Montpellier, l'International Property Award 2010 nella categoria "Best Retail Architecture Worldwide", e il Global RLI Award del 2011 nella categoria "Future Project Award" per Cleopatra Mall al Cairo.

Sempre in ambito Global RLI, Design International si è aggiudicata gli Award 2013, 2014 e 2017 per la categoria "Best Designer of the Year".