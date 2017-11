Illy: la nuova campagna canta la felicità con Andrea Bocelli

On air la comunicazione internazionale basata sul claim Live HappIlly

Illy torna in comunicazione per raccontare l'eccellenza italiana del caffè con una nuova campagna internazionale che ha come brand ambassador principale Andrea Bocelli. Al centro il valore della felicità e un approccio comunicativo autentico, sintetizzato nel gioco di parole LIVE HAPPilly.

La campagna, ideata insieme all’agenzia Dlv Bbdo, è in onda dal 13 novembre con lo spot da 60 e 30 secondi. L’artista è mostrato non sul palco, ma in bianco e nero nella sua quotidianità, dietro le quinte e con le persone a lui più care.

La comunicazione prosegue sui canali digitali illy, con la partecipazione anche di altri talenti italiani e internazionali nel mondo dell’arte, della musica, del design, della cucina e della sostenibilità. Ad accomunarli la passione per il perfezionamento continuo e la felicità di poterla offrire al mondo.

Il film dà quindi il via a un’articolata video strategy dovei protagonisti vengono presentati come ambasciatori naturali della marca.