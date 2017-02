illycaffè di nuovo protagonista a Milano Moda Donna

illycaffè torna protagonista sulle passerelle di Milano Moda Donna dal 22 al 27 febbraio 2017: grazie alla partnership triennale firmata lo scorso anno con la Camera Nazionale della Moda Italiana, il blend unico dell’azienda triestina è pronto ad animare il calendario delle sfilate FW 17/18 e regalare piacevoli momenti di pausa tra uno show e l’altro.

Ambasciatore del gusto italiano in tutto il mondo, il caffè illy non può mancare all’appuntamento con il made in Italy e la moda internazionale in occasione delle sfilate, all’interno dell’UniCredit Pavilion di Piazza Gae Aulenti, simbolo della nuova Milano e punto di incontro dei media internazionali durante le fashion week.

In questo osservatorio d’eccezione delle nuove tendenze e novità della moda, giornalisti, buyer e ospiti provenienti da tutto il mondo hanno l’opportunità di gustare il blend unico illy, in perfetta continuità con il sogno dell’azienda di portare nel mondo l’eccellenza italiana del caffè e l’amore per il bello.