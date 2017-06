illycaffè si aggiudica il Business International Finance Award 2017

illycaffè, l’azienda leader globale nel segmento del caffè di alta qualità, si aggiudica il premio Business International Finance Award 2017 nella categoria Finanza, grazie al progetto presentato da Paolo Fietta, chief financial officer illycaffè, nell’ambito della due giorni milanese del CFO Summit, l’evento ideato e organizzato da Business International dedicato all’innovazione nell’Area Amministrazione Finanza e Controllo.

Il premio, destinato alle migliori imprese che hanno realizzato progetti e strategie in ambito di processi amministrativi e finanziari; bilancio, integrated reporting, comunicazione finanziaria; controllo di gestione; finanza e digital finance, è stato consegnato con la seguente motivazione: “Operazione finanziaria innovativa di sottoscrizione di un US Private placement, in totale autonomia e senza utilizzo di intermediari, per finanziare la crescita e lo sviluppo dell’azienda, che ha ristrutturato il debito della società e fornito nuovi strumenti per la crescita”.