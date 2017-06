Ilsegretodelsuccesso: Giorgio Simion, da commesso a imprenditore

Da commesso a imprenditore di diversi negozi "nell'ultimo lembo del Comune di Venezia", tra Porto Marghera e Spinea: Giorgio Simion, associato Despar, racconta la sua storia di vicinato, il legame con il territorio, il rapporto con la figlia, il futuro

In questo nuovo appuntamento de #ilsegretodelsuccesso raccontiamo la storia di Giorgio Simion, Solemarket, associato Despar, e del suo stretto legame con il territorio, fatto non solo di proporre i prodotti giusti per la clientela, ma anche di rapporto stretto con le persone che passa sia grazie al personale sia sostenendo iniziative importanti per questa zona, dalle borse di studio per gli studenti alla disponibilità di risorse per riammodernare un piccolo parco pubblico. "Sono nato qui. Proprio qui a Chirignano i miei genitori hanno vissuto: c'erano le rose di mia mamma, bellissime; quando abbiamo deciso di costruire il supermercato, le ho dovute togliere. Mi è dispiaciuto, ma alcune le ho salvate e le ho trapiantate qui vicino, nelle aiuole intorno. Adesso ci stiamo allargando: quando avremo finito, magari cambierà nome e diventerà Rosa Market".