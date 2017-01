Investimenti, redditività ed export

Questi gli obiettivi di Ibc sorretti dalla fiducia nei confronti del tessuto del sistema industriale nazionale (da Mark Up n. 255)

Quali sono le priorità per il 2017, a livello di ricerche, progetti e sfide?

Tenuta dei fatturati e soprattutto della redditività, ripresa degli investimenti,

crescita all’export sono le sfide prioritarie per le nostre imprese. Richiede innanzitutto continuare a credere nell’innovazione e nella forza dei nostri collaboratori nelle imprese. Occorre anche avere fiducia nella forza del nostro tessuto industriale e nella sua capacità di produrre eccellenze apprezzate in tutto il mondo. Per fare leva su queste opportunità, tuttavia, potrebbero servire anche percorsi di graduale consolidamento nella struttura e nella dimensione delle aziende. Le nostre imprese hanno solidi traguardi di crescita a portata di mano, solo che trovino un corretto equilibrio tra creatività imprenditoriale latina e metodicità nordica.

Come evolverà il mercato nel 2017 a livello di consumi?

I mercati del largo consumo tengono a fatica le posizioni sia a valore che a volume e l’incertezza generale non incentiva le famiglie a spendere. Tuttavia, al contrario di un contesto statico, assistiamo a un veloce ed intenso cambiamento delle abitudini di consumo e delle preferenze di acquisto degli individui: mi riferisco per esempio agli stili alimentari, all’apertura verso le diverse forme di comunicazione a partire dai social network, alla sempre più ampia diffusione degli acquisti online anche per i prodotti di largo consumo. Ci aspettiamo che questi fenomeni si rafforzino e il 2017 sarà probabilmente di forte dinamica per il nostro settore.

E il rapporto con gli associati Ibc in che direzione sta andando?

Nel corso degli anni, le relazioni interne di Ibc si sono rafforzate ed ampliate. Il principale strumento per conseguire questo risultato è il nostro magazine IbcLink: la testata, su carta e su digitale, mette a fuoco per i nostri 30.000 associati le questioni che hanno immediato effetto sulle strategie, i segnali deboli che daranno forma al prossimo futuro. Su questi stessi temi, abbiamo un programma di eventi itineranti nelle principali città italiane. Con questi eventi, che realizziamo in collaborazione con le università o le locali unioni industriali, puntiamo a coinvolgere le piccole e medie imprese nostre associate. Riusciamo così a condividere le informazioni più avanzate su aspetti chiave delle strategie aziendali con soggetti che difficilmente sono esposti a momenti di approfondimento e riflessione. Da poco, abbiamo completato un percorso relativo alle strategie di crescita in mercati stagnanti e, con il 2017, ci proponiamo di attivare un nuovo itinerario focalizzato sulle evoluzioni digitali e sull’uso dei social media in un contesto business.

Facciamo il punto sullo stato dell’arte delle relazioni con Adm e con il mondo della distribuzione in generale ...

Sul piano generale, insieme a Adm, sosteniamo la necessità ed urgenza di politiche che sostengano la domanda interna e evitino la tassazione dei consumi: la legge di stabilità ora in discussione disinnesca le clausole di salvaguardia Iva, un obiettivo che nell’ultimo triennio non abbiamo mai smesso di sostenere congiuntamente. Continuiamo insieme anche a sottolineare l’importanza di una decisa politica orientata alle liberalizzazioni dei settori protetti, proprio quelli dove l’aumento di prezzi e tariffe non soggetti a concorrenza ha sottratto capacità di acquisto alle famiglie. Agiamo, a fianco a fianco su questi ambiti di politica economica, ma le severe condizioni di mercato degli ultimi anni hanno messo in luce l’utilità di potenziare la nostra collaborazione su progetti concreti legati ad aumentare l’efficienza delle nostre imprese. Penso ad esempio allo sforzo che abbiamo compiuto insieme -nel contesto di Gs1 Italy- per l’implementazione del fotocatalogo Immagino e quello che ci vede impregnati da alcuni mesi per il roll-out accelerato del catalogo elettronico Allineo. Le severe condizioni di mercato degli ultimi anni ci hanno fatto fare molti passi in avanti su questo percorso, spinti anche dalla crescente consapevolezza della reciproca interdipendenza e dal riconoscimento che un quadro di relazioni commerciali corrette e leali, basate sul reciproco rispetto e fiducia, sia il miglior viatico per la veloce attuazione dei nostri progetti collaborativi.