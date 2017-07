Secondo Iri, una delle più importanti società di market&research information a livello mondiale, nel 2017 è diminuita l’ansia sociale, fattore caratterizzante gli ultimi due anni, rilanciando la domanda di prodotti legati a nuovi stili di consumo, come i bio, i free from, insomma tutto il salutistico/wellness e il socialmente responsabile, che guidano la ripresa del comparto.

L’incremento del costo reale per il consumatore mitiga in parte lo sviluppo del largo consumo. L’arrivo di una nuova fase inflazionistica in Italia, ipotizzata a fine 2016 dagli analisti, è scongiurato per il rientro delle tensioni sulle materie prime energetiche e del mancato rafforzamento del dollaro.

Il largo consumo è comunque teatro di rialzi sul fronte prezzi, causati da fattori climatici, anche se veicolati in prevalenza dagli alimentari freschi sfusi o confezionati a peso variabile.

Il clima sociale relativamente più disteso -sempre secondo Iri- rispetto al 2016, si rifletterà sotto forma di benéfici effetti sulla fiducia dei consumatori, attenutati, però, dalla mancata spinta proveniente dell’economia reale. Il clima, nel senso meteo del termine, ha stimolato la domanda di alimentari stagionali sia durante i mesi invernali sia nel periodo primaverile.

Aumento Iva, incubo rimandato al 2018

Per quanto concerne il 2018, sarà determinante, nel bene e nel male, l’intervento fiscale a salvaguardia dei vincoli di bilancio pubblico (il previsto aumento dell’Iva), che potrebbe influenzare sensibilmente l’inflazione interna. Questo aumento sembra ormai scongiurato per il 2017, ma resta possibile per il prossimo anno. In relazione alla filiera del largo consumo, è attesa una crescita marginale nei livelli di pressione promozionale: intorno ai 2 decimi di punto.