Isola Bio porta on air le bevande vegetali

Una campagna televisiva in onda fino al 17 giugno sulle reti Mediaset con uno spot che racconta il brand attraverso una storia di familiarità, vicinanza al consumatore e scelte biologiche naturali. Questa la nuova comunicazione lanciata da Isola Bio per le proprie referenze vegetali, italiane e biologiche.

Bevande di riso e cereali senza colesterolo né derivati animali, ma anche mix senza glutine con cocco, mandorla, nocciole. Grazie alla propria gamma il marchio punta ad affermare la propria identity all'interno del trend salutista, che cresce spontaneamente consentendo di estendere il target. Si guarda così ad un aumento dell'awareness e condivisione del know-how nel settore.

"Cogliamo oggi un’occasione importante per raccontare a tutti la storia di Isola Bio, che con i supermercati NaturaSì e Cuorebio ha fatto la storia del biologico vero e delle bevande vegetali in Italia ed è marca di riferimento del biologico in Europa. Una storia che ha le sue radici prima di tutto nelle materie prime che coltiviamo nelle nostre terre da oltre 18 anni”, sottolinea in una nota Andrea Tomelleri, direttore generale di Abafoods .