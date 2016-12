Una recente ricerca sulle abitudini musicali nel nostro Paese svela i trend di una passione che non perde quota e che fa da driver anche per il consumo fuori casa. L'81,7% sceglie un locale guidato proprio dall’intrattenimento serale.

Senza musica la vita sarebbe un errore. E se a dirlo è stato un filosofo di manica stretta come Nietzsche, significa davvero che non parliamo solo di una passione nazionàl-popolare.

Come evidenzia l’ultima ricerca Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) il rapporto degli italiani con canzoni e note si conferma saldo, esteso a numerosi momenti della quotidianità e guida importante per la socializzazione e il mondo del consumo fuori casa.

Considerando che oltre il 50% degli italiani frequenta abitualmente locali pubblici, qual è la percezione della musica in questi luoghi?

La musica registrata è apprezzata dall'83% della clientela, percentuale che sale a più dell'87% quando si parla di musica live. Sempre per oltre l'87% dei consumatori la possibilità di ascoltare musica o assistere ad un concerto dal vivo migliora la reputazione di un locale. Il 90% dell’utenza abituale apprezza il fatto che nei pubblici esercizi vengano organizzate serate con intrattenimento musicale, e di questi l'81,7% si reca in un dato locale proprio per questo motivo. In generale:

Quali sono invece le ragioni che fanno apprezzare la musica?

Più del 55% ritiene che possa creare atmosfera e aiutare a rilassarsi; per oltre il 49% è un'opportunità di ascoltare musica dal vivo; per il 32,8% dovrebbe invece rappresentare solo un sottofondo di accompagnamento, mentre il 25,6% ritiene che sia funzionale alla socializzazione. Vi è infine un 15,9% dei clienti che trova fastidiosa la presenza di musica perché spesso impedisce di parlare (soluzione comunque ovviabile con la scelta di generi e amplificazioni adeguate).

L’indagine Fipe ha poi portato in luce una serie di ulteriori curiosità sul rapporto tra italiani e musica. Qualche esempio?