Italiani, sesto gruppo etnico negli USA

Gli opinionisti di Mark Up (da Mark Up n. 260)

Secondo il censimento ufficiale (United States Census Bureau) del 2000, quasi 16 milioni (il 5,6% della popolazione) di residenti negli Stati Uniti dichiararono di avere ascendenze italiane, rappresentando così il sesto gruppo etnico della nazione. Nel censimento 2010 quel numero sale a 17.250.000. Secondo alcune importanti associazioni culturali italo-americane, gli statunitensi discendenti da italiani sono stimati in circa 25-30 milioni di persone. Qual è il contribuito degli italiani residenti in Usa, e/o italoamericani, nello sviluppo e nel successo del food made in Italy in Usa? Mi sembra palese il collegamento tra la grande richiesta di made in Italy e le Comunità italiane in Usa, che fungono da apripista di mercato. Ad agosto 2016 ho avuto l’onore tramite National Italian American Foundation, la più importante Fondazione di italoamericani in America, di entrare a far parte dell’Italian American Leadeship Council: ho potuto così dare uno sguardo più da vicino alle tantissime comunità italiane sparse per tutto il territorio Usa. Esperienza meravigliosa, rivivere le tradizioni del Belpaese, spesso da noi stessi dimenticate; conoscere le ricette elaborate dalle mani sapienti di chi ha dovuto lasciare l’Italia, alla ricerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli. Ed è stata proprio questa tradizione conservata e trasmessa di generazione in generazione che ha contribuito a far innamorare gli Usa dei prodotto italiani. Sono convinto che grazie al coraggio di pochi Italiani, ora divenuti milioni alla seconda, terza e quarta generazione, il nostro prodotto ha conquistato l’apprezzamento di un mercato così difficile e competitivo come gli Usa.